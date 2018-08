Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++ ...

++ Dachstuhlbrand ++ ++ Verkehrsunfallflucht und anschließende Trunkenheitsfahrt ++

Oldenburg - ++ Dachstuhlbrand ++

Am 25.08.2018 kam es gegen 18:23 Uhr in der Henkenstraße in 26655 Westerstede zunächst zu einem gemeldeten Gasaustritt in einem Mehrparteienhaus. Vor Ort konnten die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr einen Dachstuhlbrand feststellen. Durch den Einsatz sämtlicher Ortsfeuerwehren mit ca. 160 Kräften konnte der Brand schnell gelöscht werden. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand ist nicht auszuschließen, dass ein Blitzeinschlag für die Entstehung des Brandes verantwortlich war. Der Gesamtschaden wird grob auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

++ Verkehrsunfallflucht und anschließende Trunkenheitsfahrt ++

Am 25.08.2018 kam es gegen 19:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Prikkerkreuzung in 26655 Westerstede. Ein Fahrzeugführer fuhr mit seinem polnischen Pkw auf einen vor ihm stehenden Kleinbus auf und entfernte sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 22:45 Uhr konnte dieses Fahrzeug im Graben liegend an der Oldenburger Straße aufgefunden werden. Der 19 j. polnische Fahrzeugführer wies hierbei eine BAK von 1,31 Promille auf, sodass sein Führerschein einbehalten wurde. Eine Zuordnung des Pkw zum Unfall war ohne weiteres möglich, da hier freundlicherweise das Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeuges zurück gelassen wurde.

