Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ ...

Oldenburg - Am gestrigen Montag, den 27.08.2018, kam es um 15.20 Uhr zu einem Räuberischen Diebstahl in einem Geschäft in der Oldenburger Fußgängerzone. Zwei Personen aus Oldenburg betraten das Geschäft und steckten sich hierbei mehrerer Kleidungsstücke in ihre Taschen. Nachdem diese hierbei von zwei Ladendetektiven beobachtet wurden, versuchte der 31-jährige gemeinsam mit seiner 29-jährigen Begleiterin zu fliehen. Hierbei kam es zu einem Gerangel, bei welchem einer der Ladendetektive leicht verletzt wurde. Die beiden Täter konnten jedoch bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten werden. Bei einer Durchsuchung konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden, die beiden Oldenburger wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. (1029763)

