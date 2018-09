Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++ ...

++ Verkehrsunfallflucht ++

Am 08.09.2018 kam es nachmittags gegenüber der Grundschule Halsbeck in der Wittenheimstraße 26655 Westerstede zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen weissen Volvo Kombi. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich an das PK Westerstede 04488-833115 zu wenden.

