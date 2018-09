Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++ ...

++ Einbruchserie in Kindergärten und Sanitärgeschäfte aufgeklärt++

Oldenburg - Die Westersteder Polizei konnte eine Serie von insgesamt sechs Einbrüchen in Kindergärten (4) und Sanitärgeschäfte im Stadtgebiet Westerstedes aufklären. Dabei spielte "Kommissar Zufall" eine maßgebliche Rolle:

Am späten Samstagabend bemerkte eine Westersteder Streifenbesatzung zwei Fahrradfahrer, die ohne Beleuchtung unterwegs waren. Während einer der beiden kontrolliert werden konnte, flüchtete der andere aus zunächst unbekannten Gründen. Der kontrollierte 18-jährige Westersteder gab zu, dass er und sein Freund zuvor in Bad Zwischenahn die beiden Fahrräder gestohlen hätten. Er wurde nach der Feststellung seiner Personalien und einer ersten polizeilichen Anhörung wieder entlassen.

Im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen konnten später das andere Fahrrad sowie der Rucksack des flüchtigen 17jährigen Jugendlichen aufgefunden werden. Darin befanden sich u.a. Brechseisen. Diese hatten die Beschuligten ebenfalls - in einem Westersteder Baumarkt - entwendet. Im Rucksack fanden die Beamten zudem ein Dokument mit dem Namen des 17jährigen. Dieser war in einer Westersteder Jugendhilfeeinrichtung untergebracht. In seiner polizeilichen Vernehmung gab er Einbrüche in Kindergärten und in ein Sanitärgeschäft zu. Außerdem führte er die Beamten zu einem Ablageort der Beute. Dort konnte u.a. ein Laptop aus einem Einbruch in einen Kindergarten aufgefunden und an die Einrichtung zurückgegeben werde. Der 18jährigen Mittäter konnte noch nicht zu den Taten vernommen werden. Er ist untergetaucht; sein derzeitiger Aufenthaltsort ist der Polizei nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

