Oldenburg - Am kommenden Donnerstag (20. September 2018) findet die länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" statt, an der sich auch die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland beteiligen wird. Die Ablenkung im Straßenverkehr wird heute als eine der Hauptunfallursachen angesehen. Durch den kurzen Blick auf das Handy, den Griff nach der Zigarette oder das vermeintlich sekundenschnelle Bedienen eines Navigationsgerätes riskieren nicht nur Fahrer von Kraftfahrzeugen einen gefährlichen Blindflug. Ablenkung ist ein Problem, das auch zu Fußgänger und Radfahrer betrifft. Untersuchungen zufolge stehen mehr als die Hälfte aller Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit der Ablenkung von Verkehrsteilnehmern.

Gemeinsam mit der Verkehrswacht Stadt Oldenburg e.V. wird die Polizei am kommenden Donnerstag zwischen 11 und 17 Uhr auf dem Schlossplatz in Oldenburg zu einer Präventionsveranstaltung einladen. Zum Einsatz kommen dabei unter anderem ein Kettcar-Parcours, der Überschlagsimulator sowie ein Infostand. Darüber hinaus beteiligen sich knapp 50 Beamtinnen und Beamte an verschiedenen Kontroll- und Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Stadtgebiet Oldenburgs sowie im Landkreis Ammerland. Hierzu werden in der Zeit zwischen 6 und 22 Uhr insgesamt 28 Kontrollstellen eingerichtet. Verkehrswacht und Polizei wollen Verkehrsteilnehmer mit diesen Aktionen dazu bringen, sich weiter mit dem Thema "Ablenkung" auseinanderzusetzen und sich bewusst zu machen, welche Gefahren beispielsweise die Handynutzung im Straßenverkehr mit sich bringt.

