Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ...

++Verkehrsunfall - Frontaler Zusammenstoß zweier PKW im Wildenloh++ (Nachtragsmeldung zur Erstmeldung von 15:17 Uhr)

Oldenburg - Am Donnerstag, den 27.09.2018, um 15:50 Uhr kam es auf der Friedrichsfehner Straße in 26188 Edewecht zum frontalen Zuammenstoß zweier Fahrzeuge, infolge dessen drei Personen verletzt worden sind. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 38-jährige Frau aus Edewecht die Landesstraße mit einem VW Golf, aus Richtung Oldenburg kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache war sie bei geradem Streckenverlauf auf die Gegenspur geraten und ist hier mit dem entgegenkommenden Audi einer 30-jährigen Frau aus Bassum kollidiert. Die beiden Fahrzeugführerinnen sind schwer verletzt worden und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Eine weitere Insassin aus dem Golf hat leichtere Verletzungen davongetragen. Die Unfallstelle musste zum Zwecke der Aufnahme und der anschließenden Aufreinigungsarbeiten kurzzeitig gesperrt werden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf 34.000EUR. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat in Bad Zwischenahn (04403-9270) zu melden.

