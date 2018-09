Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++ ...

++ Trunkenheitsfahrt ++

Oldenburg - ++ Trunkenheitsfahrt ++

Am Samstag dem 29.09.2018 wurde kurz vor 20:00 Uhr ein 43 jähriger männlicher Pkw-Fahrer aus Apen in der Ammerlandallee in 26655 Westerstede angehalten und kontrolliert. Da er einen Atemalkoholwert von 2,49 Promille aufwies, wurde der Führerschein einbehalten und die Weiterfahrt untersagt. Eine Blutprbe wurde entnommen.

