++Verkehrsunfallflucht++Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz++Wohnungseinbruch++

Oldenburg - ++Verkehrsunfallflucht++ Am Mittwoch Morgen, gegen 04:20 Uhr, verunfallt ein Pkw Hyundai im Bereich Maastrichter Straße Ecke Wehdestraße in 26123 Oldenburg. Der Pkw wird verunfallt im Graben vorgefunden. Bei dem Pkw befindet sich ein stark alkoholisierter 17jähriger aus Ostrhauderfehn. Dieser gibt an, im Pkw gesessen zu haben, aber nicht gefahren zu sein. Zwei weitere männliche Personen hätten mit im Auto gesessen. Diese seien ihm aber nicht bekannt. Der Pkw wurde sichergestellt und von dem 17jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden.

++Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz++ Am 02.10.2018, gegen 10:10 Uhr, wurde auf der Straße Stau in 26122 Oldenburg ein Pkw Daimler-Benz angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Pkw nicht mehr zugelassen und bereits entstempelt ist. Weiter wurde bei dem 26jährigen Fahrzeugführer aus Oldenburg die Beeinflussung durch Drogen festgestellt. Ein Strafverfahren wurde gegen diesen, sowie auch dem 22jährigen Beifahrer aus Oldenburg, der Halter des Pkw ist, eingeleitet.

++Wohnungeinbruch++ In der Zeit von Dienstag, 02.10.2018, 18:30 Uhr, und Mittwoch, 03.10.2018, 03:15 Uhr haben sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Alexanderstraße in 26127 Oldenburg verschafft. Zu der Schadenshöhe können zur Zeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter 0441/790-4115 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68440.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland Einsatz- und Streifendienst 1 Dienstschichtleiter Telefon: 0441/790-4117 http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden burg_stadt_ammerland

Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.

https://twitter.com/polizei_ol