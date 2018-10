++Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person++

Oldenburg - Am Donnerstag, 11.10.2018 kam es gegen 18.35 Uhr in 26689 Apen, OT Augustfehn III, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem PKW. Der 59j. männliche PKW-Fahrer aus der Gemeinde Apen übersah beim Abbiegen von der Klauhörner auf die Stahlwerkstraße den vorfahrtsberechtigten 45j., männlichen Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge auf der Stahlwerkstarße. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt und in die Ammerlandklinik verbracht.

OTS: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68440.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland PK Westerstede Telefon: +49(0)4488/833-115 E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden burg_stadt_ammerland

Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.

https://twitter.com/polizei_ol