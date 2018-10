Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ...

++Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person++

Oldenburg - Am Sonntag, 14.10.2018 kam es gegen 16.45 Uhr in 26655 Westerstede auf der Ammerlandallee zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem Pkw. Die 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Westerstede befuhr die Ammerlandallee aus Linswege kommend und wollte auf die BAB 28 Richtung Oldenburg auffahren. Hierbei übersah sie beim Abbiegevorgang den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 69-jährigen Kradfahrer aus Aurich. Es kam zum frontalen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Krad-Fahrer wurde schwer verletzt in die Ammerlandklinik verbracht. Es entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von geschätzten 5000 Euro.

