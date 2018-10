Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ ...

+++ Tatverdächtiger nach Einbruch gestellt +++

Oldenburg - Nach einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung an der Alten Amalienstraße konnte die Polizei in der vergangenen Nacht einen Tatverdächtigen stellen.

Eine Zeugin hatte sich kurz nach Mitternacht über Notruf bei der Polizei gemeldet, nachdem sie verdächtige Geräusche aus der Nachbarwohnung vernommen hatte. Beim Nachsehen fielen der Frau zwei unbekannte Männer auf, die sich gerade in der Wohnung zu schaffen machten. Die eingesetzten Beamten konnten zunächst keine der Personen mehr in der Wohnung antreffen. Die Täter hatten mehrere Schränke aufgehebelt und unter anderem Bargeld und Münzen entwendet.

Im Rahmen der Fahndung nach den beiden mutmaßlichen Einbrechern konnte eine Streifenwagenbesatzung wenige Minuten nach der Tat in der Dammbleiche einen Mann festhalten und durchsuchen. Bei der Durchsuchung des 49-jährigen Oldenburgers fanden die Beamten Teile des zuvor entwendeten Schmucks. Gegen den Mann wird nun ermittelt. (1267463)

Ein weiterer Einbruch wurde den Beamten in der vergangenen Nacht aus der Donnerschweer Straße gemeldet. Um 3.22 Uhr schilderte ein Zeuge über Notruf, dass er in Höhe der Einmündung in die Kranbergstraße ein Klirren gehört habe; anschließend sei eine Person über die Straße weggerannt. Ermittlungen ergaben anschließend, dass ein Einbrecher die Fensterscheibe zu einem Gaststättenbetrieb eingeworfen hat. Der Unbekannte entriegelte daraufhin das Fenster und entwendete einen Besteckkasten mit Inhalt. Der Mann soll nach Angaben des Zeugen etwa 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein. Er habe dunkle Kleidung getragen. (1267623)

Zeugenhinweise werden wie immer unter Telefon 790-4115 entgegengenommen.

