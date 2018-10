+++ 92-jähriger Fahrer eines Krankenfahrstuhls schwer verletzt +++

Oldenburg - Ein Unfall mit einem schwer verletzten Pedelecfahrer wurde der Polizei am Dienstagvormittag gemeldet. Der 79-jährige Oldenburger war nach Angaben von Angehörigen bereits am Montagabend gegen 22 Uhr auf dem Radweg des Uhlhornsweg gestürzt und erlitt dabei mehrere Knochenbrüche. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zu dem Unfallhergang liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 790-4115 beim Unfalldienst der Polizei zu melden. (1268095)

OTS: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68440.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland Pressestelle Stephan Klatte Telefon: 0441 790 4004 E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden burg_stadt_ammerland

Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.

https://twitter.com/polizei_ol