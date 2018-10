++ Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden++Zeugen gesucht++

Oldenburg - Am Freitag, 19.10.2018, kam es im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 17.05 Uhr auf dem Parkplatz an der Kuhlenstraße, 26655 Westerstede, vor dem dortigen EDEKA-Markt zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher fuhr vermutlich mit einem Pkw rückwärts aus der Parklücke und touchierte mit seiner linken Fahrzeugfront den neben ihm abgestellten Pkw, Opel Meriva in grau mit WST Kennzeichen, auf der Beifahrerseite und verursachte Sachschaden. Der Führer des verursachenden Fahrzeuges entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 2000 Euro geschätzt Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Westerstede unter der Rufnummer 04488-833-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68440.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland PK Westerstede Telefon: +49(0)4488/833-115 E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden burg_stadt_ammerland

Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.

https://twitter.com/polizei_ol