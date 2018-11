Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ...

Tageswohnungseinbruch in Wiefelstede

Oldenburg - Am Mittwoch, 14. November 2018, in der Zeit von 08.45 bis 21.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in der Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in Wiefelstede, Berliner Straße, ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Tür zur Garage und entwendeten diverse Gegenstände aus dem Haus. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Bad Zwischenahn zu wenden (1367735).

