Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++ ...

++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht ++

Oldenburg - ++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht ++ Am Samstag, den 17.11.2018 zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr, ist es in Petersfehn, auf der Mittellinie, in Höhe der Hausnummer 3, zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein Hund von einem Fahrzeug angefahren. Der Hund erlitt VErletzugen. Der Unfallverursacher hat sich vom Unfallort entfernt. Bei dem Hund handelt es sich um einen schwarzen Jagdhund. Die Rasse nennt sich "Drahthaar". Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall. Hinweise bitte an das Polzeikommissariat Bad Zwischenahn.

