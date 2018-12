Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ ...

+++ Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten +++

Oldenburg - Bei einem Verkehrsunfall auf der Ammerländer Heerstraße sind am Sonntagabend zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 19-jähriger Mann aus Cloppenburg wollte mit seinem VW Golf aus dem Pophankenweg kommend nach links auf die Ammerländer Heerstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision mit dem Passat einer 22-jährigen Oldenburgerin, die auf der Ammerländer Heerstraße ebenfalls in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Eine 19-jährige Beifahrerin und ein 20-jähriger Beifahrer aus dem VW Golf wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro; das Auto des 19-jährigen Cloppenburgers musste abgeschleppt werden. (1442831)

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Sonntag bereits um 15 Uhr. Ein 23-jähriger Oldenburger war mit einem Mitsubishi auf dem Osterkampsweg in Richtung Eichenstraße unterwegs. In einer Rechtskurve kam der 23-Jährige von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Mercedes. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Unfallverursacher hatte keine Fahrerlaubnis; den ersten Ermittlungen zufolge stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Arzt entnahm bei ihm eine Blutprobe. (1442246)

