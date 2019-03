Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ...

++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn - Rastede-Loy: Schwerer Verkehrsunfall durch Frontalzusammenstoß++

Oldenburg - Am Freitag, dem 15.03.2019, um 19:53 Uhr kam es in Rastede, Ortsteil Loy, auf der Braker Chaussee (Bundesstraße 211) im Kreuzungsbereich Schafjückenweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 24jährige Frau aus der Republik Moldau mit ihrem Kleintransporter Mercedes Vito die Braker Chaussee aus Richtung Bundesautobahn 293 kommend in Richtung Brake und beabsichtigte im Kreuzungsbereich Schafjückenweg nach links in Richtung Wahnbek abzubiegen. Dabei kam es zum Frontallzusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW Seat Ibiza. Hierbei wurden der 21jährige männliche Fahrzeugführer aus Brake sowie seine 20jährige Beifahrerin aus Ovelgönne schwer und die Unfallverursacherin leicht verletzt. Der Straßenverkehr musste im Bereich der Unfallstelle vorübergehend gesperrt werden, da mehere Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die freiwillige Feuerwerwehr sowie zwei Funkstreifenwagen der Polizei Rastede und Autobahnpolizei Oldenburg im Einsatz waren. Aufgrund des Schadensausmaßes und ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten musste die Fahrbahn nach den Bergungsarbeiten durch die Straßenmeisterei und eine Fachfirma gereinigt werden. Ab 22:23 Uhr konnte der Straßenverkehr wieder ohne Einschränkungen stattfinden.

