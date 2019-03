Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++ ...

++ Verkehrskontrollen Ablenkung im Straßenverkehr ++

Oldenburg - ++ Verkehrskontrollen Ablenkung im Straßenverkehr ++

Hohes Risiko durch Ablenkung im Straßenverkehr - Zahlreiche Handy-Verstöße geahndet -

Das Polizeikommissariat Westerstede hat in den zurückliegenden Wochen noch einmal die Verkehrskontrollen intensiviert und dabei auch ein besonderes Augenmerk auf das Handy gelegt. Durch gezielte Überwachungsmaßnahmen wurden zahlreiche Fahrzeugführer festgestellt, die während der Fahrt ein Mobiltelefon auf unterschiedliche Weise nutzten. Diese wurden dann vorübergehend "aus dem Verkehr gezogen", um mit ihnen auch direkt im persönlichen Gespräch die Gefahren durch die Ablenkung im Straßenverkehr zu erörtern. Insgesamt wurden bei diesen Kontrollen 61 Fahrzeugführer festgestellt, von denen die meisten auch vor Ort schon einsichtig waren. Viele Erklärungen und auch "Rechfertigungen" wurden zwar in den Gesprächen vorgetragen, aber diese nutzten allesamt nichts. Diese Verkehrsteilnehmer erhalten alsbald einen Bußgeldbescheid des Landkreises in Höhe von 100,- Euro; hinzu kommen die Verwaltungsgebühren sowie ein Punkt in Flensburg. Viel gravierender sind die möglichen Folgen, wenn durch das Handy in der Hand ein Verkehrsunfall verursacht wird. Die oftmals schweren gesundheitlichen Folgen eines Verkehrsunfalles stellen für alle Verkehrsteilnehmer ein unkalkulierbares Risiko da, das durch den Griff zum Handy sehr viel Leid verursachen kann. Im Rahmen dieser Kontrollen wurden darüberhinaus auch 55 Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie einige weitere Verstöße gegen die StVO geahndet. In einem Fall wurde ein junger Fahrzeugführer festgestellt, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihn erwartet ein Fahrverbot, sodass er eine gewisse Zeit auf seinen Pkw verzichten muss. Das Polizeikommissariat Westerstede wird daher auch zukünftig diese gezielten Kontrollen durchführen und bittet alle Verkehrsteilnehmer ganz dringend, das Mobiltelefon nicht während der Fahrt zu nutzen !

