Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ...

Oldenburg - Am Samstag, dem 30.03.19, gegen 15:15 Uhr, kam es in 26188 Edewecht, Küstenkanalstraße (B 401), zwischen den Ortschaften Jeddeloh II und Husbäke, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine unbeteiligte Fahrzeugführerin fuhr auf der B 401 aus Richtung Papenburg kommend in Fahrtrichtung Oldenburg und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehres musste sie ihren Pkw anhalten und kam zum Stehen. Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer, der direkt hinter der Frau fuhr, musste seinen Pkw ebenfalls verkehrsbedingt anhalten. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer, der ebenfalls auf der B 401 in Richtung Oldenburg fuhr, schätzte die Verkehrssituation falsch ein und fuhr auf den Pkw des 56-jährigen auf, der dadurch gegen die Schutzplanke geschoben wurde. Durch den Aufprall geriet der Pkw des 50-jährigen auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit dem Pkw einer 45-jährigen zusammen. Rettungskräfte (Feuerwehr/Rettungsdienst) waren vor Ort. Bei dem Unfall wurde der 50-jährige Pkw-Fahrer schwer und seine 46-jährige Beifahrerin und die 45-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Diese wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht. Über die Gesamtschadenshöhe können seitens der Polizei zur Zeit keine Angaben gemacht werde. Aufgrund der Unfallaufnahme, Reinigung der Straße und Bergung der Fahrzeuge war die B 401 für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

