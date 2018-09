Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++Altstadtfest ...

++Altstadtfest Oldenburg 31.08.2018++

Oldenburg - ++Altstadtfest Oldenburg 31.08.2018++

Pressemitteilung zum 43. Oldenburger Stadtfest

Zeitraum: Freitag, den 31.08.2018, 19:00 h bis Sonnabend, den 01.09.2018, 04:00 h

Bei trockenem und warmen Wetter war das Oldenburger Altstadtfest gut besucht. Ab 22:00 h konnten dichte Besucherströme vor den verschiedenen Bühnen festgestellt werden. Laut Veranstalter haben ca. 100000 Gäste das Stadtfest im Laufe des Abends besucht Insgesamt ein sehr friedlicher Verlauf. Dominiert war das Stadtfest von einem jungen Publikum. An allen größeren Bühnenbereichen in der Oldenburger Innenstadt waren polizeiliche Einsatzkräfte mit gelben Westen präsent und standen für Hilfeersuchen und Einsätze sofort zur Verfügung. Auf dem Stadtfestgelände wurden zahlreiche Einsätze wahrgenommen, dabei wurden 15 Strafanzeigen (davon 3 x Körperverletzung, 2 x Diebstahl, 2 x sexuelle Belästigung) aufgenommen. Zudem wurde zwei Personen mit einem Aufenthaltsverbot für das Stadtfestgelände angetroffen und dem Polizeigewahrsam zugeführt, eine Person wurde zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen. Die kombinierten Fußstreifen Polizei/Jugendamt haben auf dem Stadtfest insgesamt 48 alkoholisierte Jugendliche angesprochen. Teilweise wurden erzieherische Gespräche geführt, vier Jugendliche wurden von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt. Auf dem Innenstadtring wurden anlassbezogen Alkohol/Drogenkontrollen durch Einsatzkräfte der Polizei durchgeführt. Es wurden zahlreiche Fahrzeugführer überprüft, erfreulicherweise wurde bei keiner Kontrolle Alkohol- oder Drogenkonsum festgestellt.

