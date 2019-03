++Audi-Fahrer liefern sich Autorennen++

Oldenburg - Audi-Fahrer liefern sich Autorennen +++ Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu einem Autorennen machen können, das sich ein 30-jähriger Audi R8 Fahrer und ein 24-jähriger Audi RS5 Fahrer am Freitag, 22. März 2019, gegen 16:40 Uhr an der Staulinie und auf der gegenüberliegenden Seite am Staugraben geliefert haben.

Die Polizei beobachtete, wie die beiden Fahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit und mit enormer Lautstärke an der Staulinie in Richtung Stautorkreisel beschleunigten. Als sie kurz darauf am Staugraben wieder zurückkamen und Richtung Pferdemarkt fuhren, konnten beide Fahrer angehalten und in der Osterstraße kontrolliert werden.

Den beiden Fahrern wird vorgeworfen, mit nicht angepasster Geschwindigkeit, grob verkehrswidrig und rücksichtslos gefahren zu sein. Dabei wechselten die beiden auch die Fahrspuren, um eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu erzielen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen schwarzen Audi R8 und ein schwarzes RS5 Coupé.

Hinweise werden unter Telefon 790-4115 entgegengenommen. (201900344156)

