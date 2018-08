Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++Autofahrer ...

+++Autofahrer fährt in Bad Zwischenahn 8jährigen Jungen auf Fahrrad an und flüchtet+++

Oldenburg - Am Donnerstag, dem 23.08.2018, gegen 16:30 Uhr kam es in Bad Zwischenahn, Ortsteil Ekern, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 8 jähriger Junge von einem Auto angefahren wurde. Der Junge war mit seinem Fahrrad gerade in der Straße "Im Schlitter" unterwegs, als ihm ein dunkler Opfel Zafira entgegen kam. Im Vorbeifahren touchierte der PKW den Jungen unter anderem mit seinem linken Außenspiegel im Bereich des Kopfes. Der Junge erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort.

Bei Hinweisen zum verursachenden PKW und dessen Führer wenden Sie sich bitte an die Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-115.

