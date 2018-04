Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++ Bad ...

++ Bad Zwischenahn - Einbruch bei der Feuerwehr in Kayhauserfeld ++

Oldenburg - In der Zeit vom 29.03.2018, 10.00 Uhr, bis 03.04.2018, 19.30 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter auf das Grundstück der Feuerwehr in Bad Zwischenahn, OT Kayhauserfeld, Feldlinie 23. Bei dem Gerätehaus wurde ein Fenster aufgehebelt und anschließend erfolgte der Einstieg in das Gebäude.

Zielgerichtet entwendeten der/die Täter Einsatzkleidung aus drei unverschlossenen Schränken im Umkleideraum.

Das Diebesgut, bestehend aus einem Paar Einsatzstiefel, einer Einsatzhose und einer Einsatzjacke, hat einen Wert von ca. 500,00 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge gesehen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04403/927-115 mit dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68440.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland PK Bad Zwischenahn Telefon: +49(0)4403/927 115 E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden burg_stadt_ammerland

Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.

https://twitter.com/polizei_ol