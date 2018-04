Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ Betrug ...

+++ Betrug durch falschen Polizeibeamten +++

Oldenburg - Falsche Polizeibeamten haben am Mittwoch einen 91-jährigenm Oldenburger um mehrere Tausend Euro betrogen.

Die beiden derzeit unbekannten Täter klingelten am Mittwoch gegen 15 Uhr an der Wohnungstür des 91-Jährigen am Kaspersweg. Einer der Männer gab sich als Kriminalbeamter aus und erklärte dem Rentner, dass er mit der Aufklärung von Falschgelddelikten beschäftigt sei und daher die Geldscheine des Oldenburgers überprüfen müsse. Der 91-Jährige gab dem Mann daraufhin einige Scheine, erhielt diese jedoch wenig später wieder zurück. Der angebliche Kriminalbeamte forderte de Mann nun auf, Bargeld von der Bank abzuheben, damit auch dies auf Echtheit hin geprüft werden könne.

Der Rentner begab sich daraufhin zu einer nahegelegenen Bankfiliale und hob von einen vierstelligen Betrag von seinem Konto ab.

Gegen 16 Uhr erschienen die beiden mutmaßlichen Betrüger erneut an der Wohnungstür des Mannes und forderten die Herausgabe des Geldes. Der 91-Jährige händigte den Männern die Scheine aus. Die Unbekannten gaben an, das Geld nach der Prüfung wieder zurück zu bringen. Zu einer Rückgabe kam es jedoch nicht mehr.

Der angebliche Kriminalbeamte wurde als etwa 45 Jahre alt und kräftig beschrieben. Er sei ca. 170 cm groß, habe dunkle Haare sowie dunkle Kleidung getragen und hochdeutsch gesprochen. Der zweite Mann war ebenfalls etwa 45 Jahre alt und 170 cm groß. Er trug graue halblange Haare und sprach ebenfalls hocheutsch. Auffällig an dieser Person sollen die fehlenden Schneidezähne gewesen sein.

Zeugen können Hinweise zu dieser Tat bei der Polizei unter Telefon 790-4115 abgeben. (480801)

