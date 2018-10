Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ Brand ...

+++ Brand eines Schuppens +++

Oldenburg - +++ Brand eines Schuppens +++

In der Nacht vom Montag auf Dienstag kommt es auf bislang unbekannte Weise zum Brand eines Schuppens in Petersfehn, Wildenlohslinie. Der Schuppen gerät in Vollbrand und brennt bis auf die Trägerbalken samt Inhalt, u.a. Fahrräder und Gartengeräte, nieder. Durch die freiwillige Feuerwehr Petersfehn, die mit zwei Löschfahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort war, kann ein übergreifen auf das angrenzende ehemalige Bauernhaus verhindert werden. Am Haus entsteht nur geringer Brandschaden. Die Schadenshöhe ist zur Zeit noch unbekannt.

OTS: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68440.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland PK Bad Zwischenahn Telefon: +49(0)4403/927 115 E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden burg_stadt_ammerland

Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.

https://twitter.com/polizei_ol

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -