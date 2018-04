Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++Dach einer ...

+++Dach einer Tischlerei wird durch Brand beschädigt+++

Oldenburg - Am Dienstag, dem 03.04.2018, gegen 14:40 Uhr wird der Großleitstelle der Feuerwehr über Notruf ein Dachstuhlbrand bei einer Tischlerei im Kirchweg in Wiefelstede mitgeteilt. Unverzüglich werden die freiwilligen Ortsfeuerwehren Wiefelstede, Mollberg, Gristede und Elmendorf alarmiert sowie drei Funkstreifenwagenbesatzungen aus Wiefelstede, Rastede und Bad Zwischenahn zum Einsatzort entsandt. Den insgesamt ca. 50 Einsatzkräften der Feuerwehr gelingt es zügig den Brand auf dem Dachboden unter Kontrolle zu bringen und das Feuer zu löschen. Personen werden nicht verletzt. Angaben zur Schadenshöhe an dem beschädigten Dach können bislang nicht gemacht werden. Aufgrund der bisherigen polizeilichen Ermittlungen könnte ein technischer Defekt brandursächlich sein.

