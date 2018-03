Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++Diebstahl ...

++Diebstahl zweier Schlepperanhänger von Baumschulgelände++

Oldenburg - Zwischen Samstag, 17.03.2018, 16:00 Uhr, und Montag, 19.03.2018, 07:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Baumschulgelände zwei grüne Schlepperanhänger. Das Gelände befindet sich in Westerstede, Ot Howiek, an der Zwischenahner Straße, in Höhe des dortigen Rast- und Parkplatzes, schräg gegenüber der Straße Hinterm Berg. Die Täter müssen bei Tatausführung ein anderes Fahrzeug, evtl. mit Frontgabel, mitgeführt haben, um eine Palette, die mit einem ca. eine Tonne schweren Fintling beladen war, zur Seite zu schieben, um die Zuwegung zum Baumschulgelände freizumachen. Der Wert der beiden Anhänger (Hoffmann und Bruns) wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Westerstede zu melden.

