Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ Diebstahl ...

+++ Diebstahl von Werkzeug auf Baustellengelände +++ Einbruch in Kindertagesstätte +++

Oldenburg - Bereits in der Nacht vom 22. August auf den 23. August kam es auf einer Großbaustelle an der Schlachthofstraße zu einem Diebstahl von diversem Werkzeug. Der oder die Täter begaben sich in der Nachtzeit auf das Gelände und drangen in eine gerade zu sanierende Lagerhalle ein. Hier wurde Arbeitsmaterial und Werkzeug im vierstelligen Bereich entwendet. (1013144)

Ebenfalls in der Nacht war eine Kindertagesstätte in Ohmstede betroffen. Hier wurden mehrere Büroräume durchsucht. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. (1011521)

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden (0441 / 790 - 4115)

OTS: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68440.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland Pressestelle Jens Rodiek Telefon: 0441/790-4004 E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden burg_stadt_ammerland

Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.

https://twitter.com/polizei_ol