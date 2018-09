Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++ED in ...

++ED in Einfamilienhaus++ ++Brand einer Gartenlaube++

Oldenburg - ++ED in Einfamilienhaus++ In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 00.00 Uhr und 04.13 Uhr, wurde in Oldenburg, Kornblumenweg, ein alarmgesichertes Einfamilienhaus angegangen. Der oder die Täter hebelten zunächst ein Kellerfenster auf. Anschließend wurde die zum Erdgeschoss führende Kellertür aufgebrochen. Nachdem die installierte akustische und optische Alarmanlage auslöste, wurde das Objekt durch eine Terrassentür ohne Diebesgut verlassen.

++Brand einer Gartenlaube++ Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, ereignete sich in Bürgerfelde ein Brand in einer Gartenlaube. Die Feuerwehr löschte die in Vollbrand stehende Laube, nachdem die Brandentdecker bis zu deren Eintreffen vergeblich versucht hatten, das Feuer mit eigenen Mitteln zu löschen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Schadenhöhe wird auf 3000,-Euro geschätzt.

