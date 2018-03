Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ Ehepaar ...

+++ Ehepaar leistet bei Polizeieinsatz Widerstand +++

Oldenburg - Gleich mehrere Streifenwagen wurden am Donnerstag gegen Mittag in der Stedinger Straße eingesetzt. Zeugen hatten der Polizei um 12.15 Uhr telefonisch mitgeteilt, dass zwei Personen den Inhalt eines Feuerlöschers auf der Fahrbahn sowie auf dem Gehweg verteilt hätten. Dabei seien auch mehrere Autos besprüht worden. Die Beamten konnten wenige Minuten später die mutmaßlichen Verursacher antreffen. Während der Personalienfeststellung kamen schließlich ein 22-jähriger Mann aus Edewecht und dessen 22-jährige Frau dazu und störten massiv den Polizeieinsatz, indem sie erst die beiden Verursacher, dann die eingesetzten Polizeibeamten beleidigten und provozierten sowie lauthals die polizeilichen Maßnahmen in Frage stellten. Die Beamten erteilten den beiden einen Platzverweis, dem diese jedoch nicht nachkamen. Stattdessen begann die 22-Jährige augenscheinlich damit, den Polizeieinsatz aus der Nähe mit einem Smartphone auf Video aufzuzeichnen. Nach einer Belehrung durch die Beamten kündigten die 22-Jährige und deren Ehemann an, dass sie das entstandene Video im Internet veröffentlichen würden. Aus diesem Grund entschieden sich die Beamten, das Smartphone der Edewechterin sicherzustellen. Dagegen wehrte sich die 22-jährige massiv, beleidigte die Beamten mehrfach und trat um sich, so dass sie zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Der 46-Jährige Ehemann der Frau teilte in diesem Moment der Leitstelle über Notruf mit, dass seine Frau gerade von falschen Polizeibeamten zusammengeschlagen werde und schwerverletzt worden sei. Die 22-Jährige, die immer wieder nach den Beamten trat, Beleidigungen aussprach und sich nicht ausweisen konnte, wurde in Gewahrsam genommen. Da bei der Frau der Verdacht bestand, dass sie zuvor Betäubungsmittel zu sich genommen hatte, entnahm ein Arzt eine Blutprobe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, unter anderem wegen Beleidigung, Widerstands und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte.

OTS: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68440.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland Pressestelle Stephan Klatte Telefon: 0441 790 4004 E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden burg_stadt_ammerland

Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.

https://twitter.com/polizei_ol