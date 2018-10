Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ Einbrecher ...

+++ Einbrecher entwenden Telefone und Computer +++

Oldenburg - Zwei Festnetztelefone und ein Laptop sind die Beute von Einbrechern, die in der Nacht von Montag auf Dienstag in die Räume einer Praxis an der Kanalstraße eingedrungen sind. In der Zeit zwischen 17 und 8 Uhr überkletterten die bislang unbekannten Täter zunächst einen Zaun und gelangten auf das Grundstück des Hauses. Auf der Gebäuderückseite schlugen sie ein Fenster ein und stiegen in das Haus ein. Dort traten sie gewaltsam eine Bürotür ein und durchwühlten sämtliche Räume. Mit dem Diebesgut flüchteten die Täter anschließend unerkannt. (1268814)

Etwa im gleichen Tatzeitraum öffneten Einbrecher auf unbekannte Weise die verschlossene Zugangstür einer Bäckerei am Stubbenweg. Anschließend durchwühlten sie Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Die Täter gingen in diesem Fall leer aus: sie flüchteten nach der Tat ohne Beute in unbekannte Richtung. (1267639)

Zeugen können sich unter Telefon 790-4115 an die Polizei wenden.

