Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ Einbruch ...

+++ Einbruch in Kinderkrippe +++

Oldenburg - In der Zeit von Montag - gegen 15.00 Uhr - bis zum gestrigen Morgen kam es zu einem Einbruch in eine Kinderkrippe in der Münnichstraße in Oldenburg.

Durch den Täter wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet. Anschließend wurden mehrere Räume durchsucht und ein geringer Geldbetrag entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen.(1001523)

