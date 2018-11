Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ Einbruch ...

+++ Einbruch in Innenstadtgeschäft +++

Oldenburg - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Oldenburger Innenstadt. Ein Zeuge hatte um 2.45 Uhr zunächst ein Klirren wahrgenommen. Beim Blick aus dem Fenster seiner Wohnung in der Langen Straße habe er einen Mann gesehen, der aus dem Schaufenster eines Geschäfts kletterte, auf ein Fahrrad stieg und in Richtung Gaststraße davonfuhr. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten kurz darauf fest, dass ein Unbekannter mit einem etwa 25 x 15 cm großen Stein die Schaufensterscheibe eingeschlagen und durch das entstandene Loch das Geschäft betreten hatte. Die Beamten konnten den Findling noch am Tatort sicherstellen. Ob Waren aus dem Verkaufsraum entwendet wurden, steht derzeit noch nicht fest. Nach Aussage des Zeugen soll es sich bei dem Täter um einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit dunkler Hose, mokkabrauner Jacke und schwarzer Skimütze gehandelt haben. Das benutzte Fahrrad soll ein weißes oder silbernes Herrenrad gewesen sein. Die Ermittlungen zu dem Fall wurden aufgenommen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 790-4115 bei der Polizei melden. (1433301)

