Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / Einbruch in ...

Einbruch in Bäckereifiliale in Rastede-Wahnbek

Oldenburg - In der Nacht zum Mittwoch, 26.09.18, drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln der Eingangstür in die Bäckereifiliale im NP-Markt an der Schulstraße im Rasteder Ortsteil Wahnbek ein und durchsuchten die Räumlichkeit. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld in nicht bekannter Höhe entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/9270 zu melden.

