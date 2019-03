Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++Einbruch in ...

++Einbruch in Wohnhaus++Trunkenheitsfahrten++

Oldenburg - ++Einbruch in Wohnhaus++ Bereits in der Nacht von Donnerstag, 14.03.2019, auf Freitag, 15.03.2019, kam es im Ahlkenweg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die noch unbekannten Täter warfen mit einem Stein die Scheibe eines Fensters ein und verschafften sich somit Zugang ins Objekt. Ob die Einbrecher anschließend auch Gegenstände aus dem Haus entwendeten, ist bisher nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0441/790-4115 zu melden.

++Trunkenheitsfahrten++ Eine 38-jährige Oldenburgerin steht im Verdacht, am Freitag, 15.03.2019, ca. 19.00 Uhr, unter Alkoholeinfluss ihren Pkw auf der Straße Eßkamp geführt zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Aufgrund dieser Feststellungen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihr Führerschein beschlagnahmt und eine Blutprobe veranlasst. Nicht anders erging es am Samstag, 16.03.2019, gegen 10.00 Uhr, einem 50-jährigen Westersteder, der deutlich alkoholisiert mit seinem Pkw auf der Ofener Straße unterwegs war.

