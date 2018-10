Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ Einbrüche ...

+++ Einbrüche im Stadtgebiet +++

Oldenburg - Am vergangenen Wochenende (Tatzeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr) hebelten unbekannte Einbrecher ein rückwärtiges Fenster zu einem Firmengebäude am Müllersweg auf. Die Täter durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. (1174267)

Am Montagmorgen zwischen 6.45 und 9 Uhr schlug ein Unbekannter mit einem Gullydeckel die Fensterscheibe zum Büroraum einer Schule an der Sophie-Schütte ein. Der Täter griff durch das entstandene Loch, öffnete das Fenster und verschaffte sich so Zutritt zum Verwaltungstrakt. Er flüchtete nach der Tat mit einem Tresor und Bargeld in Höhe von über 100 Euro. (1175450)

