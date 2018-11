Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ Einbrüche ...

+++ Einbrüche in Büroräume und Geschäfte +++

Oldenburg - Die Polizei registrierte am gestrigen Tag sowie in der vergangenen Nacht mehrere Einbrüche:

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (Tatzeit zwischen 17 und 7.45 Uhr) versuchte ein unbekannter Einbrecher zunächst, das Fenster zum Büroraum eines Seniorenheims am Drögen-Hasen-Weg aufzuhebeln. Nachdem dies offenbar nicht gelang, schlug der Täter die Scheibe ein und gelangte so ins Gebäude. In einem Raum durchwühlte er einen Schreibtisch und versuchte dann, die Zugangstür zu einem weiteren Raum aufzubrechen. Zum Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. (1364278)

Etwa im gleichen Tatzeitraum hebelten Unbekannte auf einer Baustelle am Uhlhornsweg die Metalltür zu einem Bauwagen auf. Aus dem Wagen wurde ein Akkuschrauber entwendet. (1363857)

Am frühen Mittwochmorgen (zwischen 2 und 3 Uhr) drangen Einbrecher durch ein aufgehebeltes Fenster in die Räume eines Feinkostgeschäftes an der Bloherfelder Straße ein. Die Täter durchwühlen sämtliche Räume und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld. (1363652)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag (2.20 Uhr) warf ein Dieb mit einem Stein das Schaufenster zu einem Juweliergeschäft an der Achternstraße ein. Aus den Auslagen entwendete er Schmuck in derzeit noch unbekannter Menge. Eine Zeugin konnte eine dunkel gekleidete Person weglaufen sehen; die Fahndung verlief ergebnislos. (1368203)

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 790-4115 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68440.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland Pressestelle Stephan Klatte Telefon: 0441 790 4004 E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden burg_stadt_ammerland

Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.

https://twitter.com/polizei_ol