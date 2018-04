Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ Erneuter ...

+++ Erneuter Betrugsversuch durch falsche Polizeibeamte +++

Oldenburg - Immer wieder kommt es auch in Oldenburg zu Betrugsversuchen durch falsche Polizeibeamte und dadurch zu einer Verunsicherung insbesondere älterer Mitmenschen.

Am gestrigen Donnerstag gegen Mittag erschien ein Ehepaar aus Bloherfelde auf der Wache der Polizei am Friedhofsweg. Die beiden 73- und 74-jährigen Eheleute schilderten den Beamten, bereits am Mittwoch einen Anruf von einem Mann erhalten zu haben, der sich als Mitarbeiter der "Polizei am Theodor-Tantzen-Platz" ausgab. Der Anrufer stellte den 73-Jährigen Oldenburger schließlich zu einem angeblichen Beamten der Fahndung durch. Dieser "Herr Beckmann" erklärte den Eheleuten, dass die Polizei zwei bulgarische Einbrecher festnehmen konnte. Man habe bei den Tätern unter anderem auch Fotos des Hauses sichergestellt, in dem die beiden Oldenburger leben.

Im Verlaufe mehrerer Telefonate erzeugte der Anrufer immer mehr Angst und Unsicherheit bei dem Ehepaar. Er erklärte unter anderem, dass die Ersparnisse des Paares in Gefahr stünden und sie auch ihrer eigenen Hausbank nicht mehr trauen dürften. Daher sei es sicherer, auch sämtliche Wertsachen und alles Bargeld von der Bank abzuholen und der Polizei zu übergeben.

Nachdem das Ehepaar bei einer verabredeten Übergabe der Wertsachen zögerte, drohte der bislang unbekannte Täter mit Konsequenzen, da die beiden die polizeilichen Errmittlungen behindern würden. Dazu meldete sich noch ein angeblicher Staatsanwalt und erhöhte den Druck auf die beiden Geschädigten.

Der 73-Jährige erklärte den Unbekannten, dass er eine Anzeige bei der Polizei erstatten würde. Danach gab es keine weiteren Kontaktversuche der Täter. Zu einer Übergabe von Geld oder Wertsachen kam es nicht mehr. Der Unbekannte wurde als etwa 35 Jahre alt beschrieben. Er soll von südosteuropäischem Erscheinungsbild gewesen sein und habe kurze dunkle Haare sowie einen schwarzen Vollbart getragen.

Auch in der Blücherstraße kam es am Donnerstagabend zu einem Betrugsversuch durch falsche Polizeibeamte: gegen 21.30 Uhr klingelten zwei angebliche BKA-Beamte bei einer 69-Jährigen und baten darum, ins Haus gelassen zu werden. Die beiden Männer trugen T-Shirts mit der Aufschrift "Polizei" und Pistolen am Gürtel. Als die beiden Unbekannten nach dem Dienstausweis gefragt wurden, entfernten sie sich mit einem schwarzen Mercedes. Es soll sich bei den beiden Unbekannten um Mitte 30-Jährige, deutschsprechende Männer mit europäischem Erscheinungsbild gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 790-4115 entgegen.

