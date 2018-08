Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / Erneuter ...

Erneuter Einbruch in Sanitärfirma in Bad Zwischenahn

Oldenburg - In der Nacht zu Dienstag, 28.08.18 drangen unbekannte Täter erneut in das Lager einer Sanitärfirma im Kampweg in Bad Zwischenahn-Rostrup nach Aufbrechen eines Fensters ein. Entwendet wurden nach ersten Überprüfungen wiederum Kupferteile in nicht bekannter Menge. Bereits in der Nacht zum 13.08.18 gab es eine gleichartige Tat. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Zwischenahn unter Tel. 04403/927-0.

