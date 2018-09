Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ Festnahme ...

+++ Festnahme wegen falscher Personalien +++

Oldenburg - Die Angabe falscher Personalien wurde einem 26-jährigen Mann in der vergangenen Nacht beinahe zum Verhängnis. Bei einer Personenkontrolle auf dem Oldenburger Marktpklatz wurde der Wilhemshavener gegen 2 Uhr von den Beamten zur Angabe seiner Personalien aufgefordet. Bereitwillig nannte er Namen und Adresse; einen Ausweis habe er jedoch nicht dabei. Die Polizisten überprüften die angegebenen Daten und stellten fest, dass gegen die Person ein Haftbefehl vorlag. Der 26-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Unmittelbar vor der Einlieferung in die Gewahrsamszelle räumte der Mann kleinlaut ein, dass er die Personalien seines Bruders genannt hatte, ohne zu ahnen, dass dieser per Haftbefehl gesucht wurde. Aus seiner Unterhose zog er schließlich seinen Personalausweis hervor, den er vor den Beamten dort versteckt hatte. Der Irrtum konnte so aufgeklärt und der Mann wieder entlassen werden; gegen ihn wird nun jedoch wegen falscher Personalienangabe ermittelt. (1136153)

