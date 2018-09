Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ Feuer in ...

+++ Feuer in Hauswirtschaftsraum +++

Oldenburg - Am Dienstag um 10.06 Uhr wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in den Philosophenweg entsandt, nachdem es in einem Mehrfamnilienhaus zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Nach Angaben von Zeugen hatte es zunächst im Hauswirtschaftsraum einer der Wohnungen im ersten Obergeschoss nach verbranntem Plastik gerochen. Wenig später seien Flammen sichtbar gewesen, die sich in dem Raum ausbreiteten. Nachdem die Einsatzkräfte sichergestellt hatten, dass sich keine Personen mehr in dem Gebäude aufhielten, konnte der Brand durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Während der Löscharbeiten war der Geruch nach brennendem Kunststoff in den umliegenden Straßen deutlich wahrzunehmen. Die Polizei vermutet als Brandursache einen Defekt in einem Wäschetrockner. Die Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. Zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Informationen vor. (1123030)

