Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++ Flüchtige ...

++ Flüchtige Ladendiebe gestellt ++ Trunkenheit im Straßenverkehr ++

Oldenburg - ++ Flüchtige Ladendiebe in Oldenburger Innenstadt vorläufig festgenommen ++ Am Samstag, 16. März 2019, wurden drei flüchtige Ladendiebe im Alter von 17, 18 und 24 Jahren gegen 17:15 Uhr von zwei Streifenwagen der Polizei mit Blaulicht und Martinshorn durch die Oldenburger Innenstadt verfolgt. Die jungen Männer konnten wenig später von der Polizei gestellt werden, nachdem sich zwei von ihnen in der Schüttingstraße in einem Geschäft verstecken wollten und der dritte Tatverdächtige durch die Mithilfe zweier Mitarbeiter des Zentralen Außendienstes der Stadt Oldenburg an der weiteren Flucht gehindert wurden. Nach ersten Ermittlungen wurden die jungen Männer bei einem Ladendiebstahl in einem Kaufhaus vom Ladendetektiv entdeckt. Anschließend rannten sie quer durch die Innenstadt, bis sie von der Polizei, dem Ladendetektiv und dem Zentralen Außendienst gestellt werden konnten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie später am Abend wieder entlassen.

++ Trunkenheit im Straßenverkehr ++ Am Samstag, 16. März 2019, gegen 15:05 Uhr befuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer den Niedersachsendamm in Oldenburg unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 1,75 Promille. Eine Blutprobe wurde veranlasst; der Führerschein wurde sichergestellt.

OTS: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68440.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland Einsatz- und Streifendienst 2 Dienstschichtleiter Telefon: 0441/7904217 http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden burg_stadt_ammerland

https://twitter.com/polizei_ol