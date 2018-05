Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++Gefährlicher ...

++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr++

Oldenburg - Am Samstag, 12.05.18, gegen 9:15 Uhr, steht ein 44-jähriger PKW- Fahrer aus der Gemeinde Rastede an der Kreuzung Oldenburger Str./ Kleibroker Str. vor einer roten Ampel, als er plötzlich einen Knall wahrnimmt. Es stellt fest, dass eine Seitenscheibe zerborsten war. Die hinzugerufene Polizei kommt zu dem Schluss, dass ein bislang unbekannter Täter mit einer sogenannten Zwille (Schleuder) geschossen haben könnte und dabei das Auto traf. Dieses stellt einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar und wird als Straftat verfolgt, die mit Freiheitsstrafe geahndet werden kann. Die Rasteder Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 04402/ 92440 zu melden.

