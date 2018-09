Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / Größerer ...

Größerer 4-stelliger Geldbetrag aufgefunden

Oldenburg - Durch einen ehrlichen Finder konnte ein größerer 4-stelliger Geldbetrag aufgefunden und an die Polizei übergeben werden. Der 28-jährige, syrische Asylbewerber hatte den Geldbetrag am Vormittag des 07.09.2018 in der Oldenburger Innenstadt aufgefunden und an die Polizei übergeben. Über einen ebenfalls aufgefundenen Auszahlungsbeleg konnte der 79-jährige Verlierer aus Oldenburg schnell ermittelt und der Geldbetrag wieder ausgezahlt werden. Der Verlierer und die Polizei bedanken sich ausdrücklich für dieses ehrliche Verhalten des Finders.

