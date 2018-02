Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ Hoher ...

+++ Hoher Schaden nach Verkehrsunfall auf der Wilhelmshavener Heerstraße +++

Oldenburg - Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Donnerstag an der Einmündung Wilhelmshavener Heerstraße/Mittelkamp. Gegen 15 Uhr war die 19-jährige Fahrerin eines Citroen auf dem Mittelkamp unterwegs und wollte nach links in die Wilhelmshavener Heerstraße abbiegen.

Beim Abbiegen missachtete die 19-Jährige die Vorfahrt eines 71 Jahre alten Autofahrers, der mit seinem VW Passat auf der Wilhelmshavener Heerstraße stadtauswärts unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, die nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

