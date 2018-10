Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / Kind steckt ...

Kind steckt Straßenberme in Brand

Oldenburg - Ein 11-jähriger Bewohner einer Kinderwohngruppe hat an 2 Stellen der Ammerlandstraße zwischen Apen und Ocholt trockenes Gras an der Berme angezündet. Hierbei wurde er von einer Autofahrerin beobachtet. Die Feuer, die sich jeweils auf etwa 30 qm ausgebreitet hatten, wurden durch die Feuerwehr Apen gelöscht. Der Junge konnte von der Polizei kurz vor Ocholt angetroffen und später an seine Erzieher übergeben werden, wo er die Brandlegungen zugab.

