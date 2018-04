Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / Motorradfahrer ...

Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Oldtimer schwer verletzt

Oldenburg - Am 20.04.2018 befährt ein 62-jähriger Mann aus dem Kreis Oldenburg gegen 15:55 Uhr mit seinem Oldtimer (Baujahr 1954) in Rastede den Borbecker Weg in Richtung Borbeck. Kurz nach der Kreuzung Metjendorfer Straße will er nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einem 59 Jahre alten Motorradfahrer aus dem Kreis Osterholz der den Oldtimer überholen wollte. Der Motorradfahrer wurde u.a. mit einer schweren Beinverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Schadenshöhe dürfte ca. 45000 Euro betragen.

