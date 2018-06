Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++Pkw-Aufbruch++

++Pkw-Aufbruch++

Oldenburg - Noch unbekannte Täter hebelten am Samstag, den 09.06.2018, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr, einen in der Taastruper Straße geparkten Pkw gewaltsam auf. Aus dem Fahrzeug wurde eine Ledertasche mit Schulungsunterlagen entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 700,-EUR. Die Polizei Oldenburg bittet unter der Rufnummer 0441/790-4115 um Zeugenhinweise.

