Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / Plane eines ...

Plane eines Anhängers in Westerstede aufgeschlitzt

Oldenburg - In der Zeit von Freitag, 15:00 Uhr bis Sonntag 18:45 Uhr wurde ein in der Kirchstraße (nähe Sozialamt) abgestellter Anhänger mit Hochplane beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter hat vermutlich mit einem Messer die Plane auf der rechten Seite des Anhängers aufgeschlitzt. Der Sachschaden dürfte etwa 500,--Euro betragen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Westerstede unter 04488/833-115 in Verbindung zu setzen.

