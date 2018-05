Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ Polizei ...

+++ Polizei stellt "frisiertes" Pedelec sicher +++

Oldenburg - Am Donnerstagmorgen überprüften Beamte der Oldenburger Polizei einen 31-Jährigen Pedelec-Fahrer, der ihnen zuvor aufgrund seiner auffallend hohen Geschwindigkeit an der Alexanderstraße aufgefallen war.

Der Mann war um 5.30 Uhr mit knapp 50 km/h im fließenden Verkehr auf der Fahrbahn der Alexanderstraße unterwegs. Da an dem Pedelec des Mannes kein Versicherungskennzeichen angebracht war und es damit an eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h gebunden ist, gaben die Beamten dem Fahrer ein Anhaltezeichen, um ihn und sein Rad zu überprüfen. Der Mann hielt schließlich hinter einem parkenden Fahrzeug am Fahrbahnrand an und hantierte sogleich an seinem Fahrrad. Die Beamten könnten später unter dem geparkten Fahrzeug ein kleines elektrisches Gerät finden, mit dem der 31-Jährige möglicherweise zuvor die Höchstgeschwindigkiet seines Pedelec manipuliert und es unmittelbar vor der Kontrolle weggeworfen hatte. Da das Pedelec nicht zugelassen war und der 31-Jährige für die mit dem Fahrzeug gefahrene Geschwindigkeit keine Fahrerlaubnis besitzt, ermittelt die Polizei nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Das Pedelec sowie das aufgefundene Gerät wurden zur weiteren Überprüfung sichergestellt. (625850)

